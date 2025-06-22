Kaçak Kazı Önlendi

Çivril'de tarlasına çalışmaya giden bir vatandaşın uyarısı ile büyük bir tarih talanının önüne geçildi.

Çivril Emircik Mahallesi Kayran mevkiinde yaşanan olayda tarlasının yan tarafındaki arazide kazı yapıldığından şüphelenen bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede kaçak yapıldığını tespit ederek güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre çalışmak için tarlasına giden bir vatandaş arazisinin yan tarafından kazı yapıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbarla olay yerine giden jandarma ekipleri bölgede kazı yapıldığını belirledi. Yapılan detaylı incelemede kaçak kazı yapanların bir lahit bulduğu ve kazıyı yarım bırakarak olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Bulunan lahiti incelemek üzere Müze ve İl Turizm müdürlüğüne bilgi verildiği uzmanların olay yerinde inceleme yaptıktan sonra lahit hakkında karar verileceği bildirildi. - DENİZLİ