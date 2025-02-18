Kaçak Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan kaçak şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs Sülümenli'de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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