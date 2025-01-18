Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'KADES Uygulaması' tanıtılarak, Kadına El KAL-KA-MAZ broşürü dağıtılıp bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapıldı. Bilgilendirmelerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › KADES Uygulaması Adıyaman'da Tanıtıldı - Son Dakika
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