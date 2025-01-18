KADES Uygulaması Adıyaman\'da Tanıtıldı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'KADES Uygulaması' tanıtılarak, Kadına El KAL-KA-MAZ broşürü dağıtılıp bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapıldı. Bilgilendirmelerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN