Kadıköy Caddebostan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

3.Sayfa

Kadıköy Caddebostan'da gece saatlerinde meydana gelen ve bina sakinlerini isyan ettiren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde 2 kişinin hafif yaralandığı trafik kazasında otomobil hızla seyrederken kontrolden çıkarak kaldırıma girip, binanın doğalgaz kutusuna çarpmıştı. Kazanın ardından apartman yöneticisi ve bir daire sakini açıklamalarda bulunup bu tarz kazaların sürekli yaşandığını ifade ederek, durumdan şikayet olmuştu. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkma anı ve yaşanan kaza görünüyor. - İSTANBUL