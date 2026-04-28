Kadıköy\'de ait su borusu patladı, yollar göle döndü

Kadıköy Rıhtım'da belediyeye ait boruda meydana gelen patlama nedeniyle yol adeta göle dönerken, çamurlu ve tazyikli su nedeniyle yayalar kaldırımdan güçlükle ilerleyebildi.

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle belediyeye ait ana su borusu patladı. Basınçlı suyun etkisiyle asfaltta çatlak oluşurken, kısa sürede caddeye yayılan su nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine belediye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suyu kesme ve arızayı giderme çalışmaları sürerken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL