Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şahıslardan Birisi Tutuklandı

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Kadıköy'de 'hasta olduğuna inanmıyoruz' diyerek içerisinde hasta olan ambulansı durduran 2 şahıstan biri tutuklandı.

Kadıköy'de 10 Haziran tarihinde motosikletli 2 şahıs, siren çalarak acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü keserek ambulansı durdurdu. "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek isteyen iki şahıs, ambulans şoförüne ambulansın kapısını açtırarak içeride bulunan hastaya baktı. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan B. ve Mustafa T. isimli şahıslar bugün Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Mustafa T. tutuklama, Emirhan B. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüpheli Mustafa T.'nin "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanmasına şüpheli Emirhan B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize"

Şüpheli Mustafa T. hakimlik ifadesinde, "Kadiköy'den Bostancı istikametine Emirhan ile birlikte motorda seyir halindeydik. Ambulans şoförü E-5 üzerinde sirenleri açık bir şekilde araçları sollamaya devam ediyordu. Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans Bostancı sapağından bizi geçtikten sonra sahile doğru saptı. Bizde o istikamette gidiyorduk. Onu takip etmedim. Ali Tarhan Caddesi üzerinde trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben yanından geçerken aracında belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattı. Bizi neredeyse öldürüyordu. Aracı çok dikkatsiz sürüyordu. Ambulans şoförü daha sonra arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Yanıma yaklaştı. Gel bak içeri hasta var mi diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Araçtan arkadaşı da indi. Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benimde boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım. Keşke demeseydim. Sireni de çalıyordu. Ambulansın arkasında hasta nakil aracı yazıyordu. Belediye ambulansıymış. Ben aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım. Mobese kayıtları da mevcuttur. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum. Tutuksuz yargilanmama karar verilsin" dedi. - İSTANBUL