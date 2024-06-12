Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şahıslardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şahıslardan Birisi Tutuklandı

Kadıköy'de motosikletli 2 şahıs, acil hasta nakli yapan bir ambulansı durdurarak içerideki hastayı görmek istedi. Tutuklanan şahıs, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.06.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de 'hasta olduğuna inanmıyoruz' diyerek içerisinde hasta olan ambulansı durduran 2 şahıstan biri tutuklandı.

Kadıköy'de 10 Haziran tarihinde motosikletli 2 şahıs, siren çalarak acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü keserek ambulansı durdurdu. "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek isteyen iki şahıs, ambulans şoförüne ambulansın kapısını açtırarak içeride bulunan hastaya baktı. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan B. ve Mustafa T. isimli şahıslar bugün Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Mustafa T. tutuklama, Emirhan B. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüpheli Mustafa T.'nin "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanmasına şüpheli Emirhan B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize"

Şüpheli Mustafa T. hakimlik ifadesinde, "Kadiköy'den Bostancı istikametine Emirhan ile birlikte motorda seyir halindeydik. Ambulans şoförü E-5 üzerinde sirenleri açık bir şekilde araçları sollamaya devam ediyordu. Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans Bostancı sapağından bizi geçtikten sonra sahile doğru saptı. Bizde o istikamette gidiyorduk. Onu takip etmedim. Ali Tarhan Caddesi üzerinde trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben yanından geçerken aracında belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattı. Bizi neredeyse öldürüyordu. Aracı çok dikkatsiz sürüyordu. Ambulans şoförü daha sonra arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Yanıma yaklaştı. Gel bak içeri hasta var mi diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Araçtan arkadaşı da indi. Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benimde boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım. Keşke demeseydim. Sireni de çalıyordu. Ambulansın arkasında hasta nakil aracı yazıyordu. Belediye ambulansıymış. Ben aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım. Mobese kayıtları da mevcuttur. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum. Tutuksuz yargilanmama karar verilsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şahıslardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Ambulansı Durduran Şahıslardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement