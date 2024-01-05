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Kadıköy'de ceza yiyen sürücü: 'Haberlerde görüyordum başıma geldi' - Son Dakika
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Kadıköy'de ceza yiyen sürücü: 'Haberlerde görüyordum başıma geldi'

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yazıldı. Yayaya yol vermeyen sürücü Ayhan Çoban, ceza sürücülerin haberlerde izlediğini söyleyerek, 'Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim' dedi.

Kadıköy\'de ceza yiyen sürücü: \'Haberlerde görüyordum başıma geldi\'
05.01.2024 - 22:52,
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Kadıköy'de ceza yiyen sürücü: "Haberlerde görüyordum başıma geldi"

Kadıköy'de ceza yiyen sürücü, "Sosyal medyaya atın da izleyelim"

İSTANBUL - Kadıköy'de sivil trafik ekipleri, dron yardımıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında yayaya yol vermeyen sürücü," Haberlerde hep görüyordum başıma geldi. Sosyal medyaya atın da izleyelim" dedi.

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimlere dron ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

Yayaya yol vermediği için 3 bin 135 TL ceza yiyen sürücü Ayhan Çoban, ceza sürücüleri hep haberlerde izlediğini söyleyerek," haberlerde görüyordum başıma da geldi. Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim. Yapacak bir şey yok denetimler doğru bir şey. Allahtan emniyet kemeri takılıydı. Yoksa ondan da ceza yerdik" dedi.

Kaynak: İHA
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Kadıköy, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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