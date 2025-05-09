Minguzzi cinayetinde sanıkların pazar tezgahından bıçak aldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Minguzzi cinayetinde sanıkların pazar tezgahından bıçak aldığı anlar kamerada

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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, sanıkların pazardaki bir tezgahtan bıçak aldığı görüldü. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir daha önce, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor" demişti.

09.05.2025 16:30  Güncelleme: 17:04
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

SANIKLARIN BIÇAK ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.'nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görüldü. Öte yandan, şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri ise dikkat çekti.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtmişti. Avukat Epözdemir, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme atmıştı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.

Minguzzi cinayetinde sanıkların pazar tezgahından bıçak aldığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

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