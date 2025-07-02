Kadıköy'de dehşet: Eşini bıçaklayıp darp etti - Son Dakika
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Kadıköy'de dehşet: Eşini bıçaklayıp darp etti

02.07.2025 15:05
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Emrah K., eşi Maftuna T.'yi aldatma iddiasıyla bıçaklayıp darp etti, 46 yıla kadar hapis isteniyor.

Kadıköy'de karşılıklı aldatma iddiasıyla eşiyle tartışan Emrah K., eşinin ellerini ve ayaklarını ütü kablosu ile bağlayarak darp edip bıçakladı. Olay anının videosunu çeken adam görüntüleri eşinin annesine gönderdi. Sinir krizi geçirdiğini öne süren Emrah K.'nin 46 yıla kadar hapsi istendi.

Kadıköy'de 15 Ocak'ta meydana gelen olayda, eşiyle karşılıklı aldatma iddiasıyla tartışan Emrah K.(25), karısı Maftuna T.'yi (31) kafasını duvara vurarak tekmelemeye başladı. Maftuna T., evdeki bir odaya sığınarak kapıyı kilitledi. Elinde bıçakla kapıyı kırarak içeri giren Emrah K. eşini bıçakladı, ardından ütü kablosunu kesip kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Yaralı kadının yüzüne ve vücuduna ütüyle vurdu. O anların videosunu çekerek Maftuna T.'nin annesine yolladı. İddiaya göre, binada olayın seslerini duyan komşular eve gelerek yardım etmek istedi. Emrah K. ise kapıya gelen komşulara "karışma seni de bıçaklarım" şeklinde tehditte bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah K. kapıya gelen polislere de "kadını öldüreceğim" şeklinde cevap verdi. Polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek Emrah K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanırken, yaralı kadın ise tedavi altına alındı.

"Beni darp ederken videomu çekti, bunu anneme gönderdi"

Müşteki eş Meftuna T. ifadesinde, "Olay günü eşim olan şüpheliyle kıskançlık sebebiyle tartıştık. Bunun üzerine şüpheli beni saatlerce darp etti. Ütü kablosuyla ellerimi ve ayaklarımı bağladı. Eline aldığı kemer ve ütüyle vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Olay sırasında bayıldığım için olayı tam olarak hatırlamıyorum, şüpheli beni darp ederken videomu çekti, bunu anneme gönderdi. Gerçekleşen olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

"Gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım"

Şüpheli eş Emrah K. ifadesinde, "Maftuna T. resmi nikahlı eşimdir. 3 yıldır evliyiz. 1 müşterek çocuğumuz vardır. Üçümüz Göztepe'de birlikte yaşarız. Ataşehir Kayışdağı'nda bulunan bir yerde garsonluk yaparım. Benim eşim dışında birisi ile yaşadığım iddiasını kabul etmiyorum. Ben 15 Ocak 2025 tarihinden whatsapp üzerinden bana ulaşan bir erkek şahıs Maftuna ile beraber olduğunu söyleyerek bana bir fotoğraf yolladı. Hatta fotoğrafta müşterek çocuğumuz da bulunmaktaydı. Ben şahsa küfür ederek konuşmayı sonlandırdım. Ardından eşimle görüşüp bir açıklama istedim. Kendisi bana herhangi bir cevap vermedi. Benim de gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım. Çok sinirli olduğum için elime aldığım ütü ile vücudunun her yerine vurdum. Ütü kablosu ile eşimi bağlayıp bağlamadığımı hatırlamıyorum. Alt komşumuza çocuğumuzu evden çıkarmasını söyledim. Çünkü söylediğim gibi çok öfkeliydim. Kesinlikle elime bıçak almadım. Eşimin annesini aradığım doğrudur. Hatta eşimi döverken çektiğim fotoğrafları eşimin annesine yolladım. Kesinlikle 'eşimi öldüreceğim' diye bağırmadım. Polisler içeri girdiğinde eşim kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Elleri de bağlıydı. Ancak bağlayıp bağlamadığımı hatırlamıyorum. Bir anlık öfke ile bu olayları gerçekleştirdim. Pişmanım" dedi.

46 yıla kadar hapis talebi

Olayın ardından tutuklanan Emrah K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Emrah K. hakkında "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Cebir ve Tehditle, Silahla, Eşe karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 46 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Kadıköy, Emrah, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de dehşet: Eşini bıçaklayıp darp etti - Son Dakika

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