Kadıköy'de döviz bürosu kurşunlamasında çalıntı plaka kullanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de döviz bürosu kurşunlamasında çalıntı plaka kullanan 5 şüpheli tutuklandı

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Kadıköy\'de döviz bürosu kurşunlamasında çalıntı plaka kullanan 5 şüpheli tutuklandı
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Kadıköy'de 24 Ekim'de döviz bürosuna silahla ateş edilmesine ilişkin Sakarya operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, 28 Ekim'de tutuklandı. Kaçış aracına çalınan plaka takıldığı, aracın şüphelilerden birinin annesi adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Kadıköy'de bir döviz bürosunu kurşunlayıp çalıntı plakalı araçla izlerini kaybettirmeye çalışan 5 şüpheli, Sakarya'da düzenlenen operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araca olay öncesinde başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlenirken, şüphelilerden K.F.E.'nin babasının ise eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 24 Ekim'de Kadıköy'de bulunan bir döviz bürosuna yönelik gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirsiz bir şahsın döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı; ardından kısa mesafede bekleyen bir araca binerek kaçtığı tespit edildi.

Döviz bürosuna yönelik silahla ateş etmede kullanılan Audi marka araca, olay öncesinde başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlendi. Aracın, yakalanarak tutuklanan şüpheli K.F.E.'nin annesi H.E. adına kayıtlı olduğu; babasının ise eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Y.E. olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, olayın hedefinin başka bir döviz bürosu olabileceği değerlendirilirken, kurşunlanan döviz bürosuyla aynı adreste bulunan başka bir döviz bürosu sahibi O.G.'nin daha önce iflas ettiği; piyasaya yüksek miktarda borcu bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartıştığı öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber gerçekleştirilen çalışmalarda ise, şüphelilerin kaçışta kullandıkları araca olay öncesinde başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlendi. Aracın gerçek plakasının tespit edilmesiyle birlikte araç sahibi ve olayla bağlantılı şahısların kimliklerine ulaşılırken, şüphelilerin Sakarya'da faaliyet gösteren bir bungalov otelde konakladıkları tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından 24 Ekim'de Sakarya'da düzenlenen operasyonda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından 28 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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