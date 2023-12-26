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Kadıköy'de göçük altında kalan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika
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Kadıköy'de göçük altında kalan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü yaralandı. İstanbul Valiliği, operatörün kurtarıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Kadıköy\'de göçük altında kalan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği\'nden açıklama
26.12.2023 - 22:31,
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Kadıköy'de bir kişinin göçük altında kaldığı olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kepçe operatörü yaralanırken, olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 14.47'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de göçük altında kalan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama - Son Dakika


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