Kadıköy'de Mattia'nın Öldürülmesine İki Yeni Gözaltı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda 2 yeni gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili süren davada 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık tarafından emniyete gönderilen talimatta, şüphelilerin açık adres ve kimlik tespitinin yapılması ve delillerin toplanarak yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapılması istendi.

Kadıköy'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha olduğu ifadeleri yer almıştı. - İSTANBUL