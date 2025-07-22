Kadıköy\'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansırken yararlılardan birinin, "Ayağım çok kötü kırıldı, çok borcum var ağabey" diyerek feryat ettiği anlar yürek burktu.

Kaza, Kadıköy Hasan Paşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan biri hareketsiz yerde yatarken diğer yaralının, "Ayağım çok kötü kırıldı. Çok borcum var ağabey" diyerek feryat etmesi dikkat çekti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL