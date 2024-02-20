Kadıköy\'de Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kadıköy'de bir otelde ısıtıcı arızasından dolayı yangın çıktı. Otelin bir kısmını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ısıtıcı arızasından dolayı çıkan yangın otelin bir kısmını etkisi altına aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL