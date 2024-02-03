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Kadıköy'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı - Son Dakika
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Kadıköy'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı

Kadıköy\'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı

Kadıköy'de bir şahıs, kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.02.2024 22:32
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Kadıköy'de şahıs, kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kadıköy'de bugün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı. Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşanırken şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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