Kadıköy\'de Şahıs Kadını Zorla Taksiye Bindirmeye Çalıştı

Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Kadıköy'de bugün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı. Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşanırken şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yangında yaralı ve can kaybı olmadığını, müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
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