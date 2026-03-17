Kadıköy\'de Takla Atan Takside İki Yaralı

Kadıköy Rıhtım'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan takside bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 TAM 07 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL