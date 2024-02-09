Kadıköy'de torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kadıköy\'de torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybederek seyir halindeki tramvayın altında kaldı ve metrelerce sürüklendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Torun ise hafif yaralandı.

09.02.2024 23:47  Güncelleme: 23:50
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Kadıköy'de feci ölüm: Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı

İSTANBUL - Kadıköy'de tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı, metrelerce sürüklendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın'ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan. Kadıköy - Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise tramvay altında sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torun Çakın ise olayda hafif yaralandı. Ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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