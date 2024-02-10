Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsteyen Yaşlı Kadın Tramvayın Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsteyen Yaşlı Kadın Tramvayın Altında Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Torununu Kurtarmak İsteyen Yaşlı Kadın Tramvayın Altında Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de geçtiğimiz Perşembe günü tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi.

10.02.2024 08:18
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Kadıköy'de geçtiğimiz Perşembe günü tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın'ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy- Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsteyen Yaşlı Kadın Tramvayın Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Torununu Kurtarmak İsteyen Yaşlı Kadın Tramvayın Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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