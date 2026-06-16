Kadıköy'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

16.06.2026 23:11
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Kadıköy'de helikopter destekli denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kadıköy'de polis ekiplerince helikopter destekli gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında araçlar didik didik aranırken, denetimler kapsamında durdurulan bir motosiklet sürücüsü uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Kadıköy'ün en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli dev bir asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durdurularak polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları da titizlikle yapıldı.

Uygulama noktasında durdurulan 34 PNG 878 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.S.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Ö. S.'nin "Uyuşturucu ticareti" suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin motoru uzun süre boyunca didik didik aranırken, Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden diğer motosiklet sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde; 34 MMJ 757 plakalı motosiklet sürücüsüne ehliyet sınıfının sürdüğü araca yetersiz olması sebebiyle 11 bin 629 lira, 34 KYV 478 plakalı motosiklet sürücüsüne kasksız yolculuk yapmaktan 2 bin 500 lira ve 34 KNA 836 plakalı motosiklet sürücüsüne ise trafik işaret levhalarına uymamaktan bin lira para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika

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