Kadıköy\'de Yangın Paniği

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 11 katlı bir binanın 10'uncu katında çıkan yangın, üst kata sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilenerek dışarı çıkarıldı. Aileye ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangını duyarak olay yerine gelen ailenin bir ferdi ise büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Mahallesi Kadı Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 11'inci kattaki daireye sıçradı. Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan aileye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Öte yandan yangın haberini alarak olay yerine gelen ailenin bir ferdi ise kısa süreli panik geçirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken her iki dairede de maddi hasar meydana geldi.

Binanın 11. katındaki dairede oturan Sibel Özsoysal, "En üst kat benimdi, ben evde yoktum. Aşağı katta yangın çıkmış, benim tarafa da sıçramış. Benim dairede kimse yoktu, aşağı katta varmış, onları da çıkarmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok şuan" dedi.

Apartman sakini Serpil Güngör ise, "İki çocuk ile anne varmış, çocukların çok yaramaz olduğu söyleniyor. Ailenin sağlık durumu şuan iyi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL