Kadın Destek Hattı Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Kadın Destek Hattı Faaliyete Geçti

Kadın Destek Hattı Faaliyete Geçti

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, şiddete maruz kalan kadınlar için Kadın Destek Hattı'nı kurdu. 444 82 11 numarasıyla hizmet verecek olan hat, kadınların hakları konusunda bilgi sağlayacak ve gerekli yönlendirmeleri yapacak.

18.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Yunusemre Belediyesi ile Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Hattı faaliyete geçti.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği el ele vererek şiddete maruz kalan kadınlar için destek hattı oluşturdu. Şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında bulunan kadınlara destek sağlamak amacıyla kurulan destek hattı, kadınların haklarını öğrenmesine ve ilgili kamu kurumlarına yönlendirilmesine imkan tanıyor. 444 82 11 numaralı Kadın Destek Hattı, hafta içi her gün 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Destek hattı, kadınlara 6284 sayılı kanun çerçevesinde sunulan haklar ve bu hakların nasıl uygulanacağı konusunda bilgi aktaracak. Şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar doğru kurumlara yönlendirilerek gerekli desteğin sağlanması amaçlanan Kadın Destek Hattı faaliyete başladı. Hat ile şiddete uğrayan, şiddet tehlikesi altında olan her kadın desteklenecek. Kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere tüm haklarını nasıl kullanacakları şiddet sürecinde ne yapabilecekleri ve başvuracakları kamu kurum ve kuruluşları konusunda bilgilendirilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, manisa, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın Destek Hattı Faaliyete Geçti - Son Dakika

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