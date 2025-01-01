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Kadın Hırsız Suç Makinesi Çıktı

21 yaşındaki kadın, 112 suç kaydı ve 104 yıl hapis cezasıyla yakalandı. Hırsızlıkla suçlanıyor.

01.01.2025 00:45
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İş üstünde yakalanan kadın hırsızlık zanlısı suç makinesi çıktı

21 yaşındaki şüphelinin 112 suç kaydı olduğu olduğu, 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Üsküdar ve Bayrampaşa'da girdikleri evlerden yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. 21 yaşındaki şüphelinin 112 suç kaydı olduğu ayrıca işlediği suçlar nedeniyle 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Kasım Cuma günü B.S.'nin evine giren kadın hırsızlar, yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldıktan sonra ortalıktan kayboldu. Hırsızlar daha sonra 5 Aralık Perşembe günü Bayrampaşa Çiftlik Caddesi Altıntepsi Mahallesi'ndeki S.Y.'ye ait eve girdi. Yaklaşık 500 bin liralık altın ziynet eşyası çalan hırsızlar kaçtı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüphelilerin site içerisindeki evlere girerken kameralara yansıdığını belirledi. Kadın hırsızların rahat tavırlarla sitelere girdikleri, kapıların kilitlerini kırıp soygunu gerçekleştirdikten sonra sonra ayrıldıkları kameraya yansıdı.

Suç makinesi çıktı

Görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. T.U. ile E.K. isimli kadın şüpheliler, Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden T.U.'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, 15 aranması olduğu, 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 aranması olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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