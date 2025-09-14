Kadın kedi kurtarmak istedi, kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kadın kedi kurtarmak istedi, kaza geçirdi

14.09.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kediyi kurtarmaya çalışan kadına araç çarptı, sürücü darbedildi. Kedi kaçtı.

Avcılar'da yol kenarındaki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen bir kadın, aracından inerek koştu. O sırada emniyet şeridinden ilerleyen araç kadına çarparken, sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Olay sonrasında kedi tellerden atlayarak uzaklaşırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde yaşandı. Bir kadın, seyir halindeki aracını viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdurdu. Koşarak araçtan inen kadına, kediyi kurtarmak için tellere yöneldiği esnada ise emniyet şeridinden bir gelen otomobil çarptı. Yaşanan kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın bir süre yerden kalkamazken, yardımına çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü koştu. Olayın şokunu atlatan kadın ayağa kalkarken, bu sefer de bir adam şoföre tekme tokat saldırdı. Ardından vatandaşlar tellere yönelirken, kedi tellerden atlayarak kaçtı. Yaşanan o kaza ve darp anları ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın kedi kurtarmak istedi, kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın kedi kurtarmak istedi, kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.