Esenyurt'ta taksiye binen yolcularla, şoför arasında çıkan sözlü tartışmada ortalık bir anda karıştı.
Tepki çeken olayda iddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirdi.
O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta taksici dehşeti! Her şey kadın yolcunun kamerasına yansıdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?