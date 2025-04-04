Esenyurt\'ta taksici dehşeti! Her şey kadın yolcunun kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta taksiye binen yolcularla, şoför arasında çıkan sözlü tartışmada ortalık bir anda karıştı.

TAKSİCİ KÜFREDEN KADINA TOKAT ATTI

Tepki çeken olayda iddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirdi.

VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.