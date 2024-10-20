Kadın Yüzüğü Deneyip Çaldı - Son Dakika
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Kadın Yüzüğü Deneyip Çaldı

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Elazığ'da bir kadın, kozmetik mağazasında beğendiği yüzüğü denedikten sonra çaldı.

20.10.2024 13:15
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Yüzüğü önce denedi ardından böyle çaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kozmetik mağazasına giren bir kadın beğendiği yüzüğü önce denedi ardından çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kozmetik mağazasına giren kadın, yüzüklere bakmaya başladı. Kadın ardından beğendiği bir yüzüğü denedi. Yüzüğün parmağına olduğunu ve güzel durduğu gören kadın satın almak yerine, elindeki poşetin içerisine atarak mağazadan çıktı. Stantta yüzüğün olmadığını fark eden mağaza sahibi Mehmet Balcı, güvenlik kameralarını incelediğinde yüzüğün kadın tarafından çalındığını gördü. Balcı bunun üzerine polis ekipleri haber vererek kadından şikayetçi oldu.

Bujiteri ve kozmetik üzerine çalıştığını belirten Mehmet Balcı "Müşterilerimizle ilgilenirken o sırada fırsattan istifade eden bazı zihniyeti bozuk insanlar oluyor. Müşteri rahat alışveriş yapsın rahatsız olmasın diye takip etmiyoruz. Geriye dönük kameraları inceleyince çok üzülüyoruz. Geçenlerde ben burada başka bir müşteriye ürün verirken annem yaşındaki bir kadın yüzüğü aldı ve taktı. Parmağına uyanı poşetin içerisine atıyor. Bu yüzükler altın veya değerli değil. İmitasyon çelik yüzüklerdir. Biz esnafız. Gelip istese param yok dese biz bunları hediye bile verebiliriz. Yeter ki dürüst olsun. Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Böyle hırsızlıklar çok oluyor. Şikayetçi oldum. Görüntüleri emniyet personellerine verdim" dedi.

Kaynak: İHA

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