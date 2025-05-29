Kadına Çarpıp Kaçan Araç 10 Kazaya Karıştı - Son Dakika
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Kadına Çarpıp Kaçan Araç 10 Kazaya Karıştı

29.05.2025 11:23
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Antalya'da işe giden kadına çarpan sürücü plakayı bırakıp kaçtı, araç daha önce 10 kazaya karışmış.

İşe giden kadına çarpıp kaçtı, plakası ve tamponu olay yerinde kaldı

Yaralı kadını yerde bırakıp kaçan aracın 10 ayrı kazaya karıştığı ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan kadın, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde plakası ve tamponu düşen araç sürücüsü kaçarken, kazaya karışan aracın daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı ve başkasının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. "Benim canım yandı, başkasının yanmasın" diyen genç kadın, kendisine çarpıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 25 Mayıs Pazar sabahı saat 06.40 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Karayusuf Caddesi ile 2179 Sokak kesişiminde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Şükran Ceylan, işe gitmek üzere evinden çıktı. Elektrikli bisikletiyle caddeye dönüş yaptığı sırada hızla gelen 07 MHZ 55 plakalı Opel Corsa model araç, Ceylan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın olay yerinde yaralı halde kaldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre araç ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılan Ceylan'ın sol elinde kırık tespit edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlik oluşan kadın, yürümekte zorlandığını ifade etti.

Kazaya tanık olan mahalle sakini Uğur Cenkçi, "Abla yerde yatıyordu. Aracın ana yoldan gelip çarptığını söylediler. Ben de aracın ara sokağa girdiğini gördüm. Plaka ve tampon parçası olay yerindeydi. Teker davlumbazı ise ilerideydi" dedi.

Olay sonrası karakolda da ifade verdiğini belirten Şükran Ceylan, "Yolu kontrol ederek yavaşça ilerliyordum. Hızla gelen araç çarpıp gitti. Aracın üzerinden takla atmış bir şekilde geçtim, o anı hatırlıyorum, yerde yatmış bir şekilde bulundum. Plakayı o an aldım. Bana hakaret edip yardım etmeden kaçtı. Kaza sırasında aracın plakası ve tampon parçaları düştü. Daha sonra öğrendim ki araç başkasının üzerine kayıtlıymış, sanırım sürücünün ehliyeti de yokmuş. Aracın geçmişte 10 kazaya karıştığı tespit edilmiş. Gereken cezanın verilmesini istiyorum, benim canım yandı, başkalarının canının da yanmasını istemiyorum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralı kadın hem maddi hem manevi zarar gördüğünü belirterek sürücüden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadına Çarpıp Kaçan Araç 10 Kazaya Karıştı - Son Dakika

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