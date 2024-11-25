Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde stant açılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Stant kent merkezi Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Açılan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak, mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamaları, kadınların toplumda hak ettiği yerlere ulaşmalarındaki engellerin kaldırıldığı bir ortam adına kadınlarımızın yanında ve onların destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı sunulmuş resmi bir uygulamadır. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar acil durumlarda akıllı telefonlar üzerinden yapacakları ihbarlarda KADES uygulaması aklınıza gelecek ilk uygulamadır.

Ayrıca Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak Park Afyon AVM led ekranlarında afiş yayınlatılarak, belediye otobüslerinde konu ile ilgili kamu spotu yayınları sunulmuş ve radyo programı yapılmıştır.

Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayın biz buradayız, her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR