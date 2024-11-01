Kadının Çocuğu Ezdiği Davada İlk Duruşma - Son Dakika
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Kadının Çocuğu Ezdiği Davada İlk Duruşma

Kadının Çocuğu Ezdiği Davada İlk Duruşma

Bolu'da bir kadın, oğluyla tartışan çocuğu kasten ezdiği iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma devam ediyor.

01.11.2024 17:41
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezdiği iddiasıyla yargılanan kadın ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık olayın kazara meydana geldiğini ifade ederek, "Oğluma boncuk atan çocukları görünce arabayı sağa çektim yavaşladım, hatta durdum. Araba bir anda hareket etti. Benim isteğim dışında hareket etti" dedi. 12 yaşındaki çocuğun annesi ise "Doktorlar, oğlumun omzundan ameliyat olacağını söyledi. Bu ameliyatı hayati tehlikesi yüksek olduğu için hiçbir doktor yapmak istemiyor. Benim oğlum bir daha cimnastik yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tepkilerin ardından ev hapsi cezası tutukluğa çevrildi

Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İlk duruşma görüldü

Davanın ilk duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık G.M.U., mağdur çocuk S.E.Y. ve ailesi, tanıklar ile taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık G.M.U., olayın kazayla olduğunu ifade ederek, "Ben evden çıkacaktım. Oğlum yanıma geldi ve 'S.E. boncuk tabancasıyla bana saldırdı. Gözüme geldi, kardeşime de boncuk attılar' dedi. Ben zaten çarşıya çıkacaktım. Aracıma bindim. Oğluma boncuk atan çocukları görünce arabayı sağa çektim yavaşladım, hatta durdum. Araba bir anda hareket etti. Arabayı yeni almıştık. Benim isteğim dışında hareket etti. S.E. arabanın altında kaldı. Başından ayrılmadım, yardım istedim. Başının altına yumuşak bir şey istedi. Su istedi ve su verdim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Olay kesinlikle kaza sonucu meydana geldi. Herkesin huzurunda özür diliyorum" dedi.

"Sanık, daha önce de oğluyla tartışan başka bir arkadaşıma tokat atmıştı"

Duruşmada 12 yaşındaki S.E.Y. de dinlendi. Olay gününü anlatan S.E.Y., "Olay günü su tabancasıyla beni ıslatmıştı. Yanımdaki arkadaşımı da ıslattı. Ben de boncuk tabancasıyla ona ateş ettim. Ben bisikletle yolun kenarındaydım. Sonra hızla üzerime geldi ve beni ezdi. Ambulansı arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Sanık, daha önce de oğluyla tartışan başka bir arkadaşıma tokat atıp, boğazını sıkmıştı" diye konuştu.

"Sanığın arabayı hızlı kullandığını söylediler"

S.E.Y'nin annesi Ş.Y. ise kaza mahalline gittiğinde oğlunu yerde yatar vaziyette gördüğünü anlatarak, "O an sanığı gördüm. Sonra hastaneye gittim. Sanığın arabayı hızlı kullandığını söylediler. Daha önce aramızda bir husumet yok. Şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

"Bir daha cimnastik yapamayacak"

Oğlunun yaklaşık 5 yıldır cimnastik sporu ile ilgilendiğini ifade eden Ş.Y., "Omzunda çıkık var. Doktorlar, omzundan ameliyat olacağını söyledi. Çıkık, aort damarına baskı yapıyor. Bu ameliyatı hayati tehlikesi yüksek olduğu için hiçbir doktor yapmak istemiyor. Benim oğlum bir daha cimnastik yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık G.M.U'nun ev hapsi halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet, ayrıca S.E.Y.'nin, sağlık durumu hakkında rapor hazırlanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadının Çocuğu Ezdiği Davada İlk Duruşma - Son Dakika

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