Kadınlar 'edepsiz' buldukları spor salonuna çöp döktü - Son Dakika
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Kadınlar 'edepsiz' buldukları spor salonuna çöp döktü

Kadınlar \'edepsiz\' buldukları spor salonuna çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü. Olayın ardından salon sahibi ile kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi dava açacağını belirtirken, kadınların umursamaz tavırları dikkat çekti.

21.03.2024 00:14
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Kadınlar 'edepsiz' buldukları spor salonuna çöp döktü

Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı

ADANA - Adana'da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü.

Olay, 18 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Bir grup kadın spor salonuna gelerek çöp döktü. Ardından spor salonunda bulunan kişiler ve salon sahibi ile kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi olayı gerçekleştiren kadınlara dava açacağını söylerken, bir kadının ise "Elinden geleni ardına koyma" diyerek umursamaz tavırları dikkat çekti.

Başka bir kadın da, "Edebinizle spor yapacaksınız" diyerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışma araya başka vatandaşların girmesiyle sonlandı.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınlar 'edepsiz' buldukları spor salonuna çöp döktü - Son Dakika

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