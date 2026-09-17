Kadir İnanır'ın vasiyet davası tebligat eksikliği nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi

Kadir İnanır'ın vasiyet davası tebligat eksikliği nedeniyle 17 Aralık'a ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi. Duruşmanın ertelenmesi, tebligat yapılamayan aile fertlerinin davaya katılımını sağlayacak.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09: 30'a ertelendi
Kaynak: İHA
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