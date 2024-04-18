Kadirli\'de motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Bursa'da Tır ve Araç Kazaları: 2 Kişi Yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.