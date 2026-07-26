Kadirli\'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.