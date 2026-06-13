Kadirli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kadirli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

13.06.2026 16:43
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İrfan Tamer olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İrfan Tamer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Kadirli, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadirli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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