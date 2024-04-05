Kafede yangın paniği - Son Dakika
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Kafede yangın paniği

Bartın'da bir binanın çatı katındaki kafede iftara saatler kala çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis ve itfaiye ekipleri kafe içerisinde kimsenin bulunmadığını öğrenince rahat nefes aldı.

05.04.2024 18:49  Güncelleme: 18:56
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Kafede yangın paniği

İftar öncesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

BARTIN - Bartın'da bir binanın çatı katındaki kafede iftara saatler kala çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis ve itfaiye ekipleri kafe içerisinde kimsenin bulunmadığını öğrenince rahat nefes aldı.

Bartın Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında, saat 16: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kafeden yükselen dumanlar şehir merkezindeki bir çok noktadan görülürken, olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Elinden yaralandığı belirtilen bir kafe çalışanını dışarıya çıkaran ekipler, alev ve dumanlara rağmen kafede yaptığı arama çalışmalarında, içeride kimsenin bulunmadığını teyit etti.

Yangının meydana geldiği bölgenin yakınlarında bulunan Bartın'ın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya da olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördü. Yalçınkaya, görevi teslim aldığı ilk günde meydana gelen olay nedeniyle zabıta ekiplerini bizzat uyararak, güvenlik tedbirleri aldırdı. Yalçınkaya, zabıta ekiplerinden caddeden geçen insanların zarar görmemesi ve itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için yolun kapatılmasını istedi. Zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, kısa bir süreliğine yolu vatandaşların geçişine kapattı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yaralı kafa çalışanı ise hastaneye kaldırıldı. Kafenin Ramazan ayı nedeniyle gündüzleri kapalı olduğu ve iftar vakti açıldığı belirtilirken, iftar hazırlığı nedeniyle çalışanın kafeye geldiği ve bu esnada yangının çıktığı öğrenildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin sebebinin ise itfaiyenin hazırlayacağı rapor ile tespit edileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kafede yangın paniği - Son Dakika

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