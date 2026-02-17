Kağıthane\'de Aniden Dolu Yağışı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kağıthane'de dolu sürprizi yaşandı. Aniden dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yerler ve araçların üzeri doluyla kaplandı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
