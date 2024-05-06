Kağıthane'de Başıboş Köpek Triatlon Sporcusunu Isırdı - Son Dakika
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Kağıthane'de Başıboş Köpek Triatlon Sporcusunu Isırdı

Kağıthane\'de Başıboş Köpek Triatlon Sporcusunu Isırdı

Kağıthane'de yürüyüş yapan triatlon sporcusu Mehmet Ayan, başıboş bir köpek tarafından bacağından ısırıldı. Köpeğini gezdirmeye çıkan bir kadın ise yaralı sporcuya tepki gösterdi. Yaralı sporcu hastaneye giderek kuduz aşısı oldu. Olayın ardından sporcu ve diğer vatandaşlar, sokak köpeklerinin tehlikesine dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

06.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:07
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Kağıthane'de başıboş köpek, yürüyüş yapan triatlon sporcusu Mehmet Ayan'ı bacağından ısırdı. O esnada köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kadın, köpeklerin videosunu çeken yaralı sporcuya tepki gösterdi. Hastaneye giden yaralı sporcu Mehmet Ayan'a kuduz aşısı yapıldı.

Olay, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Cendere Yaşam Vadisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki triatlon sporcusu Mehmet Ayan, yürüyüş yapmak için evine yakın olan parka gitti. O esnada bir grup köpeği gören Ayan, yavaşladı. Sonrasında köpeklerden bir tanesi Ayan'ın üzerine koşarak bacağından ısırdı. 2 hafta sonra yurt dışında yarışmaya katılacağı öğrenilen sporcu Ayan, olayın hemen ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Ayan'a kuduz aşısı yapıldı.

Köpeğini gezdirmeye çıkaran kadın, bacağından ısırılan sporcuya tepki gösterdi

Köpeğin saldırmasının ardından yaralanan Ayan, başıboş köpeklerin videosunu çekti. O sırada parka köpeğini gezdirmeye gelen bir kadın ise, "Ben her gün buraya mama getiriyorum. Toplatılsa ne olacak? Bunların başına ne gelecek" diyerek sporcuya tepki gösterdi. Sporcu ise mağdur olduğunu ve şikayetçi olacağını belirtti.

"Sokak köpeği korkusundan çocuğumuzu parka çıkaramıyoruz"

Sokak köpeği tarafından bacağından ısırılan sporcu Mehmet Ayan, "Koşuya çıkmıştım. Triatlon sporcusuyum. Zaten düzenli olarak koşuya çıkıyorum. 5-6 köpek vardı. Bir hanımefendi onları besliyordu. Başka bir köpek geldiği anda bunlar hareketlendi. Onların hareketlendiğini gördüğümde durdum. Bir köpek arkamdan geldi. Durduğum esnada fark etmedim. Isırıldığım an fark ettim. Tabii o anın şokuyla acı falan hissetmedim. Kanama başladığında direkt hastaneye kuduz aşısı olmak için gittim. Çok güzel tesisler yapılıyor, çoluğumuz çocuğumuz ile geziyoruz. Çok güzel parklar da var ama sokak köpeği korkusundan çıkamıyoruz, çocuğumuzu da çıkaramıyoruz. Yetkililerden bu konuya ivedilikle önlem almalarını istiyoruz. Ben genelde o bölgede koşuyorum. Köpek olan bölgede genelde duruyordum, yolun karşısına geçiyordum. Bu sefer sol tarafımdan arkamdan geldiği için fark edemedim. 5-6 köpek vardı yoldan gelen yabancı köpeği de sayarsak yaklaşık 7 köpek vardı. Diğer köpeği görünce hareketlendiler. Sürekli oraya mama bırakma durumu olduğu için oradan ayrılmıyorlar. Ben görüntü çekmeye başladığımda bir hanımefendi yanıma geldi ve 'Neden çekiyorsun' dedi. Ben de, 'Yetkililere şikayet edeceğim biz burada yaşıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz geçiyor buradan' dediğimde bana, 'Ben her gün buraya kova kova mama getiriyorum. Bunlar can toplatılırlarsa bunların başına neler gelecek' dedi. 'Hanımefendi ben ısırıldım şu an' dedim. Bundan 15 gün sonra da yarışım var yurtdışında. Başıma daha büyük bir şey de gelebilirdi. Bir taneyle kalmayıp hepsi üstüme saldırabilirdi. Bizden daha mı kıymetliler" diye konuştu.

"Yürüyüş yaparken 4 köpek bize doğru gelmeye başladı geri döndük"

Parkta yürüyüş yaptığı esnada köpeklerin saldırısına uğrayan ancak kendini korumayı başardığını söyleyen Ertuğrul Ünver ise, "Burada başıboş köpekler var. Çok çok zararlı değiller ama benim başıma da bir saldırı geldi köpekler beni ısırmaya teşebbüs etti. Fakat ben hayvanlardan korkmadığım için ona karşı bir tepki verdim, bağırdım ardından uzaklaştı. Özellikle Kağıthane'ye doğru yürüdüğümüz yolda köpekler var. Hatta biraz önce yürüyüş yaparken 4 köpek bize doğru gelmeye başladı geri döndük. Korkan bir insan ya da çocuklar için tehlikeli bir durum. Korktuğunuz zaman kaçıyorsunuz, korktuğunuzu anladıkları zaman saldırıya geçiyorlar. Bu durum için iyi bir önlem alınması lazım. Çocuklar korkuyor, kaçıyor ve kaçarken araçların altına giriyorlar. Duyuyoruz haberlerde de. Genelde burada hep yürüyüş yapıyoruz ve bu sıkıntı hep var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Başıboş Köpek Triatlon Sporcusunu Isırdı - Son Dakika

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