Kağıthane\'de Eğlence Mekanına El Bombası Saldırısı

Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de kimliği belirsiz kişilerce bir eğlence mekanına el bombası ile saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.40 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı. Bomba ile yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, asayiş, bomba uzmanları, olay yeri inceleme, özel harekat, terörle mücadele ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve hassas burunlu köpeklerle inceleme yapıldı. Ayrıca ekipler saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

El bombası ile saldırı yapan şüphelileri yakalamak için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.