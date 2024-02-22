Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi - Son Dakika
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Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi

Kağıthane\'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi

Kağıthane Çağlayan'da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

22.02.2024 23:54
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Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce kayarak aracın altına girdi

Bir başka motosikletli adama tepki gösterdi

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şehit Şenol Sağman Altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne, motosikletli geçmek istedi. O esnada otomobilin çarptığı motosikletli önünde metrelerce sürüklenerek öndeki otomobilin altına girdi.

Çarpıp altında metrelerce sürükledi

Yaşanan o feci kaza ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından bir motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken aracını devirdi. Otomobilinden inen sürücü koşarak çarptığı motosikletinin yanına gitti. Yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi - Son Dakika
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