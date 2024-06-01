3.Sayfa

Kağıthane'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

İSTANBUL - Kağıthane'de iddiaya göre freni boşalan bir araç, park halindeki bir araca çarptı. O esnada aracın önünde bekleyen bir motosiklet sürücüsü ise freni boşalan araçtan saniyelerle kurtularak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay perşembe günü saat 19.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan Saray Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Lafcı hakimiyetinde ilerleyen ve yanında iki yolcunun da bulunduğu aracın iddiaya göre freni boşaldı. Ardından bayır aşağı süratle ilerleyen araç, park halinde bulunan başka bir araca çarptı. O esnada aracın önünde bekleyerek sohbet eden bir motosiklet sürücüsü ve aracın yanında sandalyede oturan bir vatandaş süratle gelen araçtan şans eseri iki saniye farkla kurtuldu. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü kazanın ardından şaşkın bir şekilde arkasına bakarak yaşananları izledi. Yusuf Lafcı ve beraberindeki iki yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yolculardan birisi olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı kaza ve motosiklet sürücüsünün saniyelerle hayatta kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Cana gelmediği için sevindik"

Yaşanan kazaya tanık olan Ethem Kurukaya, "Biz arkadaşlarla parktaydık. Sonrasında caminin önüne gelmiştim. Yukarıdan aracın gaza basarak geldiğini gördüm. O sırada 'Eyvah' dedim. Ancak bu araca vurdu. Kimseye bir şey olmadığı için sevindik. Sonuçta burada çocuklar vardı. Cana gelmediği için sevindik. Ben caminin önünde diğer arabanın yanında duruyordum. Bu araç park halindeydi. Diğer araçta bir sürücü ve yanında iki kadın vardı. Sanırım arkada duran kişinin kolu kırılmıştı. Ambulans geldikten sonra ifade verdiler. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Şoför ve diğer kadın yolcu ayaktaydı. Biz sürücüye sorduğumuzda, 'Kazanın nasıl olduğunu anlamadım' dedi. Frene basıp basmadığını veya tutmadığını bilemiyoruz" dedi.