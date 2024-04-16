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Kağıthane'de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin birkaç farklı noktasında asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durdurulan vatandaşlara üst araması ve Genel Bilgi Taraması yapıldı. Aynı zamanda denetim noktalarında durdurulan araçlar da didik didik arandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çeliktepe Mahallesi'nde 20.00 ve 22.00 saatleri arasında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gümüşhane Caddesi üzerinde denetim noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirilirken, motosikletli sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara da üst araması yapıldı.

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıslara, üst aramasının ardından GBT sorgulaması da yapıldı. Öte yandan denetimlerin süreceği öğrenildi.