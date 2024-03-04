Kağıthane'de damperi açılın hafriyat kamyonu, yol tabelasına ve köprüye çarparak yan yattı. Kazada yolcu koltuğunda oturan adam yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi Çamlıvadi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ayağı idaresindeki 34 EA 5825 plakalı hafriyat kamyonunun damperi havaya kalktı. Sürücü bu durumu fark etmeyerek yoluna devam eden ettiği sırada damper, dev yol tabelasına çarptı. Kontrolden çıkan araç, köprüye ve köprü ayaklarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, sürücü Salih Ayağı ve yolcu koltuğundaki Davut Tekçe (33) şoför kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu Ayağı ve Tekçe bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Tekçe, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yan yatan kamyon yolu trafiğe kapattı
Kaza nedeniyle caddenin Anadolu Caddesi'ne gidiş yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücülerin güvenliğini sağlayıp trafiğin akışını sağladı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun kurtarılması için olay yerine vinç sevk edildi. Kamyonu kurtarma çalışmaları sürerken, sürücü Salih Ayağı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Sadabad Polis Merkezine götürüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de hafriyat kamyonu kaza yaptı, yolcu yaralandı - Son Dakika
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