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Kağıthane'de işkembecide korkutan baca yangını

Caddedeki işkembecide çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir işkembecinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen babadaki yangın söndürüldü. Alevler restoranın içerisinde hasara yol açtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki bir işkembecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Oluşan yangın çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Yangın işkembecinin içerisinde hasar oluşturdu.