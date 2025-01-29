Kağıthane\'de Kamyon Kontrolü Kaybetti

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Kağıthane'de hafriyat kamyonunun sürücüsü aracının kontrolünü kaybetti. Beton bariyere çıkan kamyon, çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünden çıktı ve iki yolu ayıran beton bariyere çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarılan kamyon yoluna devam ederken, meydana gelen kaza neticesinde yaralanan olmadı. Bölgede kısa süreli trafik meydana geldi.

Kamyonda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL