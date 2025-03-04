Kağıthane\'de Kaybolan Ece Gürel için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kağıthane Gültepe'de 3 gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in telefondan gelen son sinyali değerlendiren ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Genç kadının Belgrad Ormanı'nda gölete düşme ihtimaline yönelik suda arama çalışması başlatıldı.

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamaması üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlamıştı. Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor. Çok sayıda ekip Gürel'i bulmak için dört koldan çalışma yaptı. Çalışmalar bir yandan ormanda devam ederken, diğer yandan da Gürel'in telefonun son sinyal verdiği bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu çerçevede Gürel'in gölette düşme ihtimali değerlendirilerek suda da arama çalışması başlatıldı. Göletin kıyısında suya giren ekipler, genç kadından bir iz bulmaya çalıştı. Öte yandan Gürel'in yakınları da çalışmaları yakından izledi. Ayrıca gölette yapılan çalışmalar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL