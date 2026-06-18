Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm İle Hasar Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm İle Hasar Yaşandı

18.06.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıkım sırasında hasar gören binada işçiler 'Her şey yolunda' işareti yaptı. Bina boşaltıldı.

Kağıthane'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki 4 katlı başka bir bina, zarar görmesi nedeniyle boşaltıldı. Zarar gören binayı onarmaya çalışan işçiler kameralara gülümseyerek "Herşey yolunda işareti" yaptı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Harmantepe Mahallesi Tan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı iş makineleri ile gerçekleştirildi. Bina yıkımı sırasında yan tarafta bulunan 4 katlı başka bir binanın dış duvarları hasar aldı. Yıkım sırasında yaşanan sarsılmalar ve binanın bazı dairlerinin hasar alması nedeniyle bina sakinleri binayı boşalttı. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken bir kısmı da binanın önünde beklemeye başladı. Binayı yıkan firmadan iki yapı ustası ise yan binada dairelerin hasar alan kısmını onarmaya çalıştığı öğrenildi. Dönüşüm kapsamında yıkılan binanın parçaları ise Tan Sokak'ı tamamen kapattı.

"Deprem olur gibi sallandı"

Yıkım sırasında oturduğu bina hasar gören Akın Şahin, "Bizim yanımızdaki üç tane bina, kentsel dönüşüm kapsamında bir firma ile anlaşmışlar. Ben bunu duyunca bizim binanın da riskli olduğunu ki eski bina, riskli olduğunu, zaten bayır aşağı duruyor. Yıkım bugün başladı, binadan beni aradılar deprem oluyor diye binadan indik diyorlar. Hiç elle yıkım falan olmamış, direkt dozer ile girmişler. Bizim ikinci kattaki komşunun evine girmişler, arkada bir komşu var ona da çatıdan içeri malzemelerle girmişler. İki binada da zarar var. Zaten yola iyice girmişler, yolda güvenlik önlemi yok. Ben geldiğimde bu çitler de yoktu sonra basının geleceğini öğrenince çitleri kurdular. Arka tarafta hala açık yerler var. İki, üç kere de doğalgazımızı bizden habersiz kestiler. Sonra İGDAŞ geldi kutuyu ayırdı. Bu saat olmuş hala hiçbir yetkili yok. Yan binanın çatıdan içeriye doğru hasar var. Bizim binaya da ikinci kattan yatak odasından girmişler, pencere gibi açıklık olmuş. Binayı boşalttık, gündüzden beri kimse yok. Evde deprem oluyor gibi sallantı oluyor herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.

Öte yandan zarar gören binayı onarmaya çalışan firma işçileri kameraları görünce gülümseyerek eliyle "Her şey yolunda işareti yaptı". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm İle Hasar Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:23
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 01:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm İle Hasar Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.