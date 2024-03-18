Kağıthane\'de Okul Servisine Saldırı: İçinde Çocuk Var Diyerek Uyardılar

Kağıthane'de bir otomobil sürücüsü, içinde çocuk bulunan okul servisini yolda sıkıştırarak önünü kesmeye çalıştı. Okul servisini uzun süre takip ederek durdurmaya çalışan magandayı, servis sürücüsü "Arabada çocuk var" diyerek uyardı. Servis şoförü büyük panik yaşadığı anları cep telefonuna kaydetti. Sivil trafik polisi otomobil sürücüsüne ve servis şoförüne toplamda 25 bin 15 lira idari para cezası uyguladı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki sürücü serbest bırakıldı.
Kağıthane Hasbahçe'de önceki hafta Çarşamba günü yaşanan olayda bir sürücü iddiaya göre, yol verme tartışması nedeniyle içinde çocuk bulunan bir öğrenci servisini yol ortasında sıkıştırarak önünü kesmek istedi. Araçların fazla yakınlaşmasından dolayı servis minibüsünün aynasının kırıldığı öne sürüldü. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından okul servisinin önüne geçerek duran şahıs, aracından inmek istedi. Bu esnada servis sürücüsü aracın yanından geçerek, "Arabada çocuk var" diyerek oradan uzaklaştı. Servis sürücüsü ve araçta bulunan çocuğun yaşadığı korku anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananları kayda alıp "arabada çocuk var" diye bağırdı
Görüntülerin ardından harekete geçen Sivil Trafik polisleri, yaptığı çalışmalar sonucunda iki sürücüyü de tespit etti. Okul servisinin önünü kesmek isteyen 34 BRY 293 plakalı araç sürücüsü Serdar K. isimli sürücüye "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" maddesinden bin 506 lira ve "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddesinden 590 lira ceza kesildi.
Sürücülere ceza üstüne ceza yağdı
34 LSN 746 plakalı okul servisini kullanan Alp K. isimli sürücüye ise, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" maddesinden bin 506 lira, "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddesinden 590 lira, "Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak" maddesinden bin 506 lira, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 6 bin 439 lira, "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri" maddesinden 6 bin 439 lira, araç sahibine de kullandırmadan dolayı aynı miktarda 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda her iki sürücüye 25 bin 15 lira para cezası kesildi. Ayrıca 34 LSN 746 plaka sayılı servis aracı trafikten men edildi.
Her iki sürücüye de adli işlem yapıldı
Ayrıca olayın ardından elinden yaralandığını söyleyen Alp K., hastanede darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Alp K.'nın trafikte kavga yaşadığı diğer sürücü Serdar K. da şikayetçi oldu. Olayla ilgili Alp K.'ya "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, Serdar K.'ya ise "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerin ardından her iki sürücü de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de Okul Servisine Saldırı: İçinde Çocuk Var Diyerek Uyardılar - Son Dakika
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