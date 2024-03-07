Kağıthane'de Polis Kovalamacası: 80 Suç Kaydı Olan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Polis Kovalamacası: 80 Suç Kaydı Olan Şahıslar Yakalandı

Kağıthane'de polis ekipleri tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilde bulunan 3 şüpheli ile kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 80 suç kaydı bulunan şahıslar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise 3 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

07.03.2024 10:27
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Kağıthane'de hareketli dakikalar kamerada: Polisten kaçtılar, toplam 80 suç kaydı olan şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Şahısların yaklaşık 80 adet suç kaydı olduğu, birinin de aranması olduğu ortaya çıktı

Araçlarından 3 silah ve uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 1'i kadın 3 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan şahıslar dakikalar süren kovalamaca sonucu uyarı ateşi de atan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 şüphelinin yaklaşık 80 adet suç kaydı olduğu, birinin ise aranması olduğu ortaya çıktı. Araçlarından ise 3 silah ve uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı. Hareketli anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri devriye gezdiği esnada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şahıslar, uyarıları dikkate almayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıslar arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca polis ekiplerinin uyarı ateş açtığı olayda, Merkez Mahallesi'nde başlayan ve dakikalarca süren kovalamaca Hamidiye Mahallesi'nde son buldu. Polis ekipleri tarafından önleri kesilerek yakalanan şüpheliler etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Şahısların 80'e yakın kaydı, araçtan ise 3 silah çıktı

Kelepçelenen şüpheliler ardından polis otosuna bindirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra hastaneye götürüldü. Öte yandan yakalanan şüphelilerin yaklaşık 80 adet suç kaydı olduğu, birinin ise aranmasının olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada ise 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramaların artından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Polis Kovalamacası: 80 Suç Kaydı Olan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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