Kağıthane'de Sosyal Medya Tartışması Sonucu Ölüm: Sanığa 27 Yıl Hapis Cezası

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Kağıthane'de sosyal medyadan tartıştığı kişiyle buluşan ve buluştuğu kişinin yanında gelen şahsı silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığın 3 ayrı suçtan toplamda 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kağıthane'de 2023'de bir sosyal medya platformu üzerinden tartıştığı Cihan Öncü ile buluşan ve Öncü'yle birlikte buluşma yerine gelen bir kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Şehmuz Yamaç'ın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Kardaş ve Şehmuz Yamaç, taraf avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler Cihan Öncü ve Ayfer Çelik de katıldı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Şehmuz Yamaç ile müşteki Cihan Öncü'nün bir sosyal medya uygulaması üzerinden yazıştığını, bir süre sonra aralarında tartışmaların meydana geldiğini ve aralarında husumet doğduğunu anlattı.

Motosikletten iner inmez ateş ettiği belirtildi

Açıklanan mütalaada, olaydan önce bu konuyu görüşmek için sözleştikleri, buluşma yerine Cihan Öncü'nün aracılık etmesi için yanında Fahri Çelik ve Doğan İpek'in bulunduğu, sanık Yamaç'ın ise olay yerine diğer sanık Ahmet Kardaş'ın motosikletiyle geldiği ve motosikletten iner inmez üzerinde bulunan silahla Cihan Öncü'ye ateş ettiği belirtildi.

İş birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi

Mütalaada, Cihan Öncü'nün yaralandığı, Fahri Çelik'in ise Şehmuz Yamaç'a müdahale etmek istediği sırada Yamaç tarafından silahla yaralanarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Mütalaada ayrıca, sanıklar Yamaç ve Kardaş'ın fikir ve iş birliği içerisinde hareket ederek olay yerine gittikleri ve üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı.

"Geride 7 tane çocuk yetim kaldı"

Duruşmada vefat eden Fahri Çelik'in müşteki eşi Ayfer Çelik, yedi çocuğunun yetim kaldığını söyleyerek, "Şehmuz Yamaç ve Ahmet Kardaş'ın en ağır cezayı almalarını istiyorum. Geride 7 tane çocuk yetim kaldı. Sanıklara tazminat davası da açılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu şekilde yargılanmaktansa ölürüm daha iyi"

Uygulamaya hayatı boyunca girmediğini söyleyerek savunma yapan sanık Ahmet Kardaş, "Şehmuz'la bir kere bile oturmuşluğumuz yok ama bugün burada yargılanıyorum. İki hafta sonra askere gidecektim. Bu şekilde yargılanmaktansa ölürüm daha iyi. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ailemi ve Ahmet'in ailesini mağdur ettiğim için herkesten özür diliyorum"

3 yıl boyunca sosyal medya üzerinden Cihan Öncü'nün hakaretlerine maruz kaldığını söyleyerek savunma yapan sanık Şehmuz Yamaç ise, "Cihan Öncü'nün hiçbir taciz ve hakaret içerikli mesajlarına karşılık vermedim. Pişmanlığımı ifade edemeyecek kadar üzgünüm. Kendi ailemi ve Ahmet'in ailesini mağdur ettiğim için herkesten özür diliyorum. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

"Planlanarak yapıldığına dair hiçbir ispata rastlanmamıştır"

Duruşmada savunma yapan Şehmuz Yamaç'ın avukatı Beyza Nur Uzun, "Bu olayın planlanarak yapıldığına dair hiçbir ispata rastlanmamıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanıkların cezalandırılmasını istedi

Beyanda bulunan müşteki avukatı ise önceki celsedeki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

27 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şehmuz Yamaç'ı 'kasten öldürme' suçundan, önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini ve geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıla indirdi. Ayrıca sanık 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Toplamda 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

1 sanığa tahliye

Mahkeme, sanık Ahmet Kardaş'ı ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL