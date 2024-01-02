Kağıthane\'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı

Kağıthane'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye gelerek uzun süre incelediği 600 TL değerindeki güneş kremini çaldı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, hiçbir şey olmamış gibi dolmuşa binerek gözlerden kayboldu. Yaşanan hırsızlık eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz ay saat 13.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye girerek reyonları incelemeye başladı. Uzun süre güneş kremlerini inceleyen kadın, kutularından çıkardığı kremleri tek tek kokladı.

Hırsızlık yapıp dolmuşa bindi

Ardından 600 TL tutarındaki bir güneş kremini elinde tutan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra ürünü el çabukluğuyla çantasına attı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, sokak üzerinde dolmuşa binerek gözden kayboldu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibinin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL