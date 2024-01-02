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Kağıthane'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı - Son Dakika
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Kağıthane'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı

Kağıthane'de bir eczanede meydana gelen hırsızlıkta, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, uzun süre incelediği 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, kadın olaydan sonra dolmuşa binerek kayıplara karıştı.

Kağıthane\'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı
02.01.2024 - 10:32,
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Kağıthane'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye gelerek uzun süre incelediği 600 TL değerindeki güneş kremini çaldı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, hiçbir şey olmamış gibi dolmuşa binerek gözlerden kayboldu. Yaşanan hırsızlık eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz ay saat 13.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye girerek reyonları incelemeye başladı. Uzun süre güneş kremlerini inceleyen kadın, kutularından çıkardığı kremleri tek tek kokladı.

Hırsızlık yapıp dolmuşa bindi

Ardından 600 TL tutarındaki bir güneş kremini elinde tutan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra ürünü el çabukluğuyla çantasına attı. Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, sokak üzerinde dolmuşa binerek gözden kayboldu. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibinin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de yabancı uyruklu kadın, 600 TL değerindeki güneş kremi çaldı - Son Dakika
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